السعودية اليوم / اختتام مؤتمر "المستجدات الصيدلانية" في مدينة السيح



السيح 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس ‏

اختتمت في مدينة السيح اليوم فعاليات المؤتمر الطبي الذي نظمه مستشفى الملك خالد و مركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالسيح تحت عنوان ( المستجدات بالممارسات الصيدلانية ) .

و ناقش المؤتمر الذي استمر يومين العديد من أوراق العمل العلمية والبحوث المتعلقة بالمستجدات الصيدلانية ، والأوراق العلمية المنشورة حديثاً، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج .

ويأتي المؤتمر ضمن مجموعة من المؤتمرات و الأنشطة العلمية و ورش العمل التي ينظمها المستشفى خلال عام 2019 التي تتناول مختلف التخصصات الطبية و الإدارية.

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03:08ت م

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