السعودية اليوم / استعدادات أمانة الطائف الرقابية لشهر رمضان المبارك



الطائف 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

كثفت امانة الطائف حملاتها التصحيحية على المطاعم في محافظة الطائف وضواحيها ، وذلك تنفيذاً لخطة الرقابة الموسمية استعداداً لشهر رمضان المبارك للعام الحالي.

وأوضحت وكالة الخدمات أن الإدارة العامة لصحة البيئة بدأت في تنفيذ برنامجها الرقابي الموسمي، والذي سيغطي العديد من المحلات التجارية ومحلات بيع الحلوى والمشروبات الرمضانية .

، وقد رصدت الجولات الميدانية أكثر من 500 محل خلال الأسبوع الأول من الحملة، وضبط المراقبون أكثر من 100 مخالفة شملت تدني مستوى النظافة ، عدم التقيد بالاشتراطات الصحية ، عدم وضع لائحة بالسعرات الحرارية لقوائم الأطعمة ، سوء الحفظ والتخزين، انتهاء رخص مزاولة الأنشطة ، وعدم وجود البطاقات الصحية للعاملين ، تكرار استخدام الزيوت ، عدم تركيب مصائد للزيوت ، وسوء أدوات التحضير ، إذابة المجمدات بطرق غير صحية، بالإضافة إلى عدم التقيد بكشف مكان التحضير أمام العملاء ، ومخالفات صحية أخرى .

ويستهدف البرنامج الرقابي تطبيق الاشتراطات الصحية بكافة محلات بيع الأغذية والحلويات الشرقية والمشروبات الرمضانية وأسواق اللحوم الحمراء والبيضاء ، والتأكد من خلو الأنشطة من المخالفات النظامية، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق التعليمات الخاصة بكل نشاط حسب الأنظمة .

ولفتت أمانة المحافظة أن البرنامج سيستمر طوال الفترة المقبلة وبشكل مكثف وحتى نهاية الشهر الفضيل ، وسيتم التنفيذ من خلال فرق رقابية للإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية، وسيتم العمل على مدار الساعة لمتابعة كافة الأنشطة ، ومنع التجاوزات ، وإغلاق المحلات المخالفة والغير ملتزمة ، وتنفيذ خطة التوعية بالاشتراطات الصحية المطلوبة ، وسيتم منع باعة الأطعمة المتجولين في الأسواق والأحياء.

وأهابت الأمانة بالأهالي التعاون معها في الإبلاغ عن أي ملاحظات مشاهدة ، حيث ستعمل غرف العمليات على مدى الساعة ، كما سيتم استقبال الملاحظات عبر منصات التواصل الاجتماعي للأمانة .

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