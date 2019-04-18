شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين: حريصون على تعزيز التعاون مع العراق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حرصه على تعزيز التعاون بين السعودية وشقيقتها العراق في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات الرسمية التي عقدها أمس (الأربعاء) مع رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي بقصر اليمامة في الرياض.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي اهتمام بلاده بتطوير مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، معربا عن سعادته بزيارة السعودية.

وتم خلال المحادثات استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه الشراكة الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وكان خادم الحرمين الشريفين، استقبل في قصر اليمامة بالرياض أمس، رئيس الوزراء العراقي، كما كان في استقباله، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء والوزراء.

وقد أجريت لرئيس الوزراء العراقي مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطني العراقي والملكي السعودي.

بعد ذلك صافح عبدالمهدي مستقبليه، وهم الأمراء: مستشار خادم الحرمين الشريفين خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، إضافة إلى الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء العراقي.

عقب ذلك، صحب خادم الحرمين الشريفين، عادل عبدالمهدي إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح الأمراء، والوزراء، وكبار المسؤولين.

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وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لضيف البلاد والوفد المرافق له.

حضر جلسة المحادثات، عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين من الجانبين.

وشهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي، أمس في قصر اليمامة بالرياض، توقيع اتفاقية ومذكرات تفاهم وتعاون بين حكومتي المملكة والعراق، إذ تم توقيع مذكرة التفاهم في مجال المشاورات السياسية، وقعها من الجانب السعودي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ومن الجانب العراقي وزير الخارجية محمد علي الحكيم، كما تم توقيع برنامج اعتراف متبادل بشهادات المطابقة للمنتجات، وقعه من الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومن الجانب العراقي وزير التخطيط الدكتور نوري الدليمي.

وجرى توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، وقعها من الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومن الجانب العراقي رئيس هيئة الاستثمار الوطني سامي رؤوف الاعرجي، فيما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين البلدين، وقعها من الجانب السعودي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومن الجانب العراقي وزير الزراعة الدكتور صالح بن حسين الحسيني.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الصناعة والثروة المعدنية، وقعها من الجانب السعودي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومن الجانب العراقي وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز، وقعها من الجانب السعودي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومن الجانب العراقي وزير النفط ثامر الغضبان. وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة الكهربائية، وقعها من الجانب السعودي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومن الجانب العراقي وزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب. كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري، ومذكرة تفاهم لتنظيم عمليات الركاب ونقل البضائع على الطرق البرية، وقعهما من الجانب السعودي وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، ومن الجانب العراقي وزير النقل المهندس عبدالله المالكي.

وجرى توقيع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية في العراق، ومذكرة تفاهم بين وزارة التعليم السعودية ووزارة التربية في العراق، وقعهما من الجانب السعودي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ومن الجانب العراقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي، وقعها من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ، ومن الجانب العراقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل.

وتم توقيع برنامج تعاون الفني، وقعها من الجانب السعودي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، ومن الجانب العراقي الوكيل الفني لوزارة التخطيط الدكتور ماهر جوهان. وجرى توقيع مذكرة تفاهم لدراسة جدوى الربط الكهربائي، وقعها من الجانب السعودي رئيس مجلس الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد السلطان، ومن الجانب العراقي وزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب.

حضر مراسم التوقيع عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين.