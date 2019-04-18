آل الشيخ يلتقي مستشار شؤون الأديان بالخارجية الفرنسية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة أمس (الأربعاء)، مستشار وزير الخارجية الفرنسي لشؤون الأديان جان كريستوف بوسيل، والوفد المرافق له. التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة أمس (الأربعاء)، مستشار وزير الخارجية الفرنسي لشؤون الأديان جان كريستوف بوسيل، والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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