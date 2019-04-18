شكرا لقرائتكم خبر عن السفير بخاري ووزير الدفاع اللبناني يبحثان تفعيل التعاون المشترك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راوية حشمي (بيروت)

زار سفير المملكة في لبنان وليد بخاري وزير الدفاع إلياس بوصعب في مكتبه أمس (الأربعاء)، حيث قدم له التهنئة بتوليه منصبه الجديد في الحكومة اللبنانية.

وتوافق الوزير بوصعب والسفير بخاري على أهمية تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين، ضمن إطار اللجنة الفنية لمناقشة تفعيل التعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية، التي تم تشكيلها برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأكدا في هذا السياق العمل على استكمال مناقشة بنود اتفاق التعاون العسكري بين الجانبين، وصولاً إلى توقيعه في أقرب وقت ممكن.

وشدد السفير بخاري والوزير اللبناني على وجوب تكثيف الجهود لتنسيق المواقف العربية في ما يخص القضايا التي تهم دول المنطقة كافة، بما يعزز العمل العربي المشترك، ويخدم مصالح هذه الدول وشعوبها، مع المحافظة على سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.