شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يشهد توقيع اتفاق تعاون بين «موهبة» و«التعليم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، مراسم توقيع اتفاق تعاون بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ‏«موهبة» و‏الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لرعاية الطلبة الموهوبين والموهوبات ضمن ‏برنامج الشراكة مع المدارس، ‏بحضور الأمين العام لموهبة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي.

وينص الاتفاق الذي وقعه مدير عام البرامج الإثرائية في «موهبة» الدكتور سعود الفاضل، والمدير العام ‏للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، على تنفيذ برامج واعدة في ‏مجال رعاية الموهوبين في صفوف التعليم العام وفق منهجية علمية دقيقة وثابتة في التعرف ‏على هؤلاء الطلبة.

ورفع الأمين العام لمؤسسة «موهبة» الشكر لنائب أمير منطقة ‏مكة المكرمة على رعايته لهذه المناسبة، مشيراً إلى أن الاتفاق يأتي امتداداً لشراكات «موهبة» مع ‏مجموعة من المؤسسات التعليمية الوطنية التي تحققت فيها معايير رعاية الموهبة والإبداع، تستهدف تحقيق التعليم الشامل ذي الجودة والنوعية العالية، لبناء وتعزيز رأس ‏المال البشري اللازم للإسهام في التنمية المستدامة والمشاركة في النهضة الاستثنائية التي ‏يشهدها الوطن.

وينتظر أن يسهم هذا الاتفاق في رعاية الموهوبين من خلال تطبيق برامج «موهبة» في مجمعات ومدارس الموهوبين والموهوبات المعتمدة في منطقة مكة المكرمة.