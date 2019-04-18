شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يشهد توقيع اتفاق تعاون بين «موهبة» و«التعليم» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، مراسم توقيع اتفاق تعاون بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لرعاية الطلبة الموهوبين والموهوبات ضمن برنامج الشراكة مع المدارس، بحضور الأمين العام لموهبة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي.
وينص الاتفاق الذي وقعه مدير عام البرامج الإثرائية في «موهبة» الدكتور سعود الفاضل، والمدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، على تنفيذ برامج واعدة في مجال رعاية الموهوبين في صفوف التعليم العام وفق منهجية علمية دقيقة وثابتة في التعرف على هؤلاء الطلبة.
ورفع الأمين العام لمؤسسة «موهبة» الشكر لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته لهذه المناسبة، مشيراً إلى أن الاتفاق يأتي امتداداً لشراكات «موهبة» مع مجموعة من المؤسسات التعليمية الوطنية التي تحققت فيها معايير رعاية الموهبة والإبداع، تستهدف تحقيق التعليم الشامل ذي الجودة والنوعية العالية، لبناء وتعزيز رأس المال البشري اللازم للإسهام في التنمية المستدامة والمشاركة في النهضة الاستثنائية التي يشهدها الوطن.
وينتظر أن يسهم هذا الاتفاق في رعاية الموهوبين من خلال تطبيق برامج «موهبة» في مجمعات ومدارس الموهوبين والموهوبات المعتمدة في منطقة مكة المكرمة.
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