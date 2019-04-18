شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يستقبل وفد كلية الإعلان بجامعة الأعمال والتكنولوجيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، دعمه الشخصي والرسمي لتمكين الشباب كأساس للتنمية وتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة.

جاء ذلك في حديثه لطلاب كلية الإعلان بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، خلال استقباله وفد الكلية المكون من عميدتها الدكتورة حنين محمد شعيب، مديرة علاقات الشركات سلوى بانخر، والطلاب: بسمة العتيبي، فوز نصير، وبلال علاف.

واستمع الطلاب لنصائح وتوجيهات تحفيزية من الأمير بدر بن سلطان، تدعوهم لبذل قصارى جهدهم لبناء وطنهم، فيما طُرحت خلال الاستقبال برامج ومبادرات للتعاون بين القطاع الخاص والجهات التعليمية في قطاع الدعاية والإعلان، بما تساهم في تمكين الشباب السعودي والكوادر الوطنية في المنطقة، وذلك بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة.