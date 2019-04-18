شكرا لقرائتكم خبر عن فتح القبول لرتب عسكرية في «مكافحة المخدرات» للجنسين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة «وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي» رجال، ورتبة «جندي» نساء، للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة «أبشر - توظيف» على الرابط https://jobs.moi.gov.sa/ خلال الفترة من يوم الأحد 16/8/1440 من الساعة الـ10:00 صباحاً إلى يوم الخميس 20/8/1440 الساعة الـ10:00 صباحاً.