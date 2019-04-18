شكرا لقرائتكم خبر عن «المدنية» لـ الخليج 365 : مادة «نقل الموظف» ليست مستحدثة.. موجودة في «اللائحة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سعود (الرياض)

كشفت وزارة الخدمة المدنية حقيقة ما تم تداوله أخيراً بشأن السماح للجهة الحكومية بنقل الموظف دون موافقته. وأوضحت عبر تغريدة على حسابها على «تويتر» أمس (الأربعاء) أن المادة المتعلقة بنقل الموظف لم تتغير في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بنسختها الجديدة، بل أكدت أن يكون نقل الموظف مرتبطاً بما تقتضيه مصلحة العمل.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر لـ«الخليج 365» أن المادة المتعلقة بنقل الموظف كانت موجودة في لائحة النقل الحالية ولم تتغير، وإنما تم التأكيد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بنسختها الجديدة بأن يكون النقل وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل. وأضاف أن النظام يكفل لأي موظف على نظام الخدمة المدنية التظلم حسب الإجراءات والأنظمة المتبعة.

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخيرا، خبرا عن إجازة وزارة الخدمة المدنية للجهات الحكومية إمكانية نقل الموظف خارج المقر الذي يعمل فيه لمصلحة العمل، ولا يشترط أخذ موافقة الموظف في حالة الحاجة إلى نقله لأي مكان خارج المدينة أو مقر عمله الأصلي.