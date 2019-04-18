شكرا لقرائتكم خبر عن «التحول الرقمي» تضع خارطة طريق الصحف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

نظمت وزارة الإعلام، بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين، أمس (الأربعاء)، في الرياض، ورشة عمل بعنوان «التحول العالمي الرقمي»، بحضور رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية ، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف، والمديرين العامين، والمستشار المشرف على الإعلام الداخلي بوزارة الإعلام.

وناقش المسؤول عن قطاع الإعلام في أفريقيا والهند والشرق الأوسط بشركة آرنست آند يونغ أشيش بيرواني، والخبير في مجال الإعلام آلان فيرفمان، محاور عدة ضمن العنوان الرئيسي لورشة العمل «التحول العالمي الرقمي»، شملت التحول من الطباعة والنشر التقليدي إلى الرقمية، إذ استعرض المتحدثان الوضع الحالي لقطاع الطباعة، والقوى التي تسهم في توجيه القيمة في الوقت الراهن، وخارطة الطريق لتحقيق النجاح، والمنهجية المقترحة للتحول إلى الإعلام الرقمي، مشيرين إلى أن النجاح في هذا المجال يتطلب عقد الشراكات بين صناع المحتوى والمسوقين ومالكي المنصات.

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وتطرق المتحدثان إلى خارطة طريق لقطاع الطباعة في المملكة تتضمن إطلاق القيمة، والتركيز على العملاء، وتحقيق الانتشار، وتمكين المجتمعات ذات القيمة، ثم تحقيق الأرباح والعوائد، مؤكدين أن التحول الرقمي لا يغير المبادئ الأساسية للعمل الصحفي، بل بالعمل على صناعة المحتوى الجيد، وإيجاد منصات عمل أكثر وصولا وتفاعلا، واستهداف الفئات المجتمعية، والتسويق.

واستعرض بيرواني وفيرفمان عددا من التجارب العالمية الناجحة لشركات إعلامية نجحت في عملية التحول الرقمي من خلال التوسع في صنع المحتوى وإيجاد المنصات المتخصصة الموجهة لجمهور مخصص باستخدام الأساليب والتطبيقات الرقمية.

وخلص المتحدثان في ختام ورشة العمل إلى الخطوات المستقبلية التي ينبغي على الجميع العمل عليها لمواكبة ثورة المعلومات والتحول الرقمي، ومنها: تحديد إستراتيجية ورؤية العمل، تحديد عمليات التشخيص والتحليل (تحديد الفرص لإطلاق القيمة وغيرها)، تحديد قائمة المبادرات الرقمية (مخطط الوسائط الاجتماعية، ومخطط التطبيقات وغيرها)، إعداد خارطة الطريق التشغيلية ومجالات الكفاءة والفاعلية، وإعداد خارطة الطريق الكاملة والخطة التنفيذية.