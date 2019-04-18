شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينحاز للإداريين في المدارس: الدوام بعد عيد الأضحى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تراجع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن قرار العودة المبكرة للإداريين والإداريات في المدارس، استعدادا للعام الدراسي الجديد، والتي سبق أن حددت بـ18 ذي القعدة القادم، موجها بأن يعود كل منسوبي الهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس في جميع المراحل، بعد عيد الأضحى المبارك. وكان عدد من الإداريين والإداريات، ظلوا يطالبون الوزير بالتراجع عن القرار الذي اعتبروه مجحفا في حقهم، مؤكدين أنه لا معنى لعودتهم المبكرة التي تسبق أكثر من شهرين على بدء العام الدراسي الجديد في المدارس، الذي ينطلق في 2 محرم 1441، وهي المناشدة التي تجاوب معها الوزير أخيرا. وقال وزير التعليم عبر حسابه في «تويتر» أمس (الأربعاء): «عملاً بما يُحققُ المصلحةَ ويُسهم في تعزيز الرضا الوظيفي لزملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، فقد وجهتُ بتعديل التقويم الدراسي لتكون عودتهم جميعاً بعد عيد الأضحى المبارك وجدولتها بما ينسجمُ مع مهمات عملهم».

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي لـ«الخليج 365»، أنه سيصدر تعميم لاحق يوضح تفاصيل التقويم الدراسي بعد التعديل الجديد. وتفاعل عدد كبير من المعلمين والمعلمات مع توجيه آل الشيخ الذي أعلن عنه في «تويتر»، وشكروه على قراره الذي أراح عدداً منهم من العودة قبل زملائهم بثلاثة أسابيع. وكانت وزارة التعليم قررت في العام الماضي عودة شاغلي الوظائف الإدارية في المدارس وشاغلي الوظائف التعليمية الذين لا يمارسون التدريس قبل المعلمين والمعلمات، وهو ما تضمنه التقويم الدراسي للعام الحالي بأن تكون عودتهم قبل عيد الأضحى، بينما زملاؤهم المعلمون والمعلمات تكون عودتهم بعد عيد الأضحى.