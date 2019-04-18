شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم لـ الخليج 365 : إدراج «جرعة وعي» في كتب العلوم و«الأسرية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (الرياض)

حصلت "الخليج 365" على نسخة من كتاب «جرعة وعي» الذي سيدمج في مادة العلوم وكتاب التربية الأسرية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، والتي أعلن عنها وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

ويشتمل الكتاب على 114 فقرة توعوية في 11 قسما تشمل جرعة وعي، فيتامينات ومعادن، النشاط البدني، الرضاعة والحمل، الصحة في رمضان، ضغط الدم والسكري، صحة العين، السرطان، التدخين، العدوى التنفسية، وسافر بصحة، ويندرج داخل هذه الأقسام مواضيع توعوية عدة.

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وقال وزير الصحة إن هذه الخطوة جاءت من أجل زيادة الوعي والتعليم وإعطاء النصح والمشورة، خصوصا أن الكتاب يحتوي على مجموعة من النقاط التوعوية، لافتا إلى أن إدخال الوعي في التعليم وتأسيسه في مراحله الأولية يهدف إلى الارتقاء بوعي الناس في المراحل كافة، مما سيحدث نقلة نوعية في حياتنا ويعزز الصحة والمستهدفات التي نعمل لأجلها. بدوره أكد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي لـ«الخليج 365» أنه تم تضمين إحالات صريحة لكتاب جرعة وعي في كتب العلوم للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، إضافة إلى كتب التربية الأسرية، وذلك في طبعات كتب العام الدراسي الحالي 1439-1440.

وأفاد بأن هذا التضمين تطلب رفع كتاب جرعة وعي على بوابة عين التعليمية، لعمل ارتباطات رقمية معه عبر رمز الاستجابة السريع والمعروف بـ(QRCode).

وأرجع العصيمي ذلك إلى الحرص على حصول الطالب على المعلومة الصحية التثقيفية من مصدرها الأساسي، وهو كتاب جرعة وعي، لافتا إلى أنه تم إيضاح الإحالات وإبرازها في الكتب المدرسية عبر تصميم أيقونة خاصة بالإحالة لكتاب جرعة وعي المستوحاة من شعار وزارة الصحة.