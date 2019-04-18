شكرا لقرائتكم خبر عن 3.5 مليون ريال لـ 11639 طالبا وطالبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد السريعي (بيشة) أودعت إدارة التعليم في محافظة بيشة المكافآت المالية المستحقة لـ11639 طالبا وطالبةً. أودعت إدارة التعليم في محافظة بيشة المكافآت المالية المستحقة لـ11639 طالبا وطالبةً. وأوضح مدير خدمات الطلاب بالإدارة عبدالعزيز الجديع، أنه تم إيداع ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة آلاف واثنين وخمسين (3.507.052) ريالاً في الحسابات البنكية للمستفيدين، وهي عبارة عن مكافآت شهر جمادى الآخرة من العام الحالي 1440، مشيرا إلى أنها شملت (تحفيظ القرآن، بدل نائي، اغتراب، تربية خاصة، أبناء معلمين متوفين، إعاقة صحية وجسمية).



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