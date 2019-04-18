شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات: فرع جديد للخدمات الإلكترونية في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

افتتح مدير جوازات منطقة مكة المكرمة العميد عابد بن فايز الحارثي أمس (الأربعاء) فرع الخدمات الإلكترونية في أحد المراكز التجارية الكبرى في جدة، وذلك بتوجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وانطلاقا من رؤية المملكة 2030 في ما يخص القطاعات الأمنية؛ لتحسين بيئة العمل، وتعزيز العلاقات مع المستفيدين في إطار منظومة أمنية بخدمات تقنية مميزة.

وكان في استقباله مساعد مدير جوازات المنطقة لشؤون العمليات العميد محمود عبد الشكور فدا، والمشرف على مكاتب الخدمات الإلكترونية العقيد عبدالرحمن رافع الشهري، ومدير شعبة الخدمات الإلكترونية بمركز البحر الأحمر المقدم سلطان العثيمين. واستمع العميد الحارثي إلى شرح مفصل عن الخدمات المقدمة بهذه الشعبة والمشتملة على إصدار جواز السفر السعودي وتسليمه عن طريق خدمة البريد السعودي، وتجديد جوازات السفر للمواطنين والتابعين له وتسليمه عن طريق خدمة البريد السعودي، وجميع خدمات المقيمين من فئة «الأفراد» ومرافقيهم.