شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تتيح الاطلاع على صك الحكم وضبوط الجلسات إلكترونياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت وزارة العدل أمس (الأربعاء) إضافة خدمات جديدة عبر بوابة «ناجز» https:/‏/‏najiz.moj.gov.sa وتطبيقها للهواتف الذكية الذي يمكن تحميله من المتاجر الإلكترونية المختلفة، أبرزها الاطلاع على صك الحكم وضبوط الجلسات إلكترونياً.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة تتيح الاستعلام عن القضايا برقم الهوية، وعرض تفاصيلها، إضافة إلى إمكانية الاستعلام عن مواعيد الجلسات مع إتاحة خاصية إضافة الموعد للتقويم الخاص بالمستفيد على هاتفه المتنقل.

وأكدت الوزارة أن الخدمات الجديدة تستهدف تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات العدليّة والقضائية، لتواكب التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة بمختلف أعمالها ومرافقها.

وتقدم الوزارة عبر قنواتها الرقمية أكثر من 90 خدمة إلكترونية، إضافة إلى 99 مؤشراً عاماً، وأبرز خدماتها التي يتم تقديمها من خلال منصة ناجز هي صحيفة الدعوى الإلكترونية، وإصدار وفسخ الوكالة إلكترونياً، وطلب الإفراغ العقاري، وطلب التنفيذ الإلكتروني، وطلبات الإنهاءات، وخدمات القضاء التجاري الإلكترونية.

وكانت وزارة العدل قد نالت جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية لعام 2018 في دورتها الخامسة، في فرع التعاون بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات أفضل.

وزارة العدل والخدمات الرقمية

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تقدم خدماتها عبر

بوابة «ناجز»

90

خدمة إلكترونية

نالت جائزة الإنجاز لعام 2018

99 مؤشراً عاماً