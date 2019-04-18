شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يستقبل مندوبة أفغانستان بالأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
وهنأ المعلمي في بداية الاستقبال عادلة رضا بتوليها هذا المنصب المهم، متمنيًا لها النجاح والتوفيق في مهمتها، كما أكد على الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
حضر اللقاء المستشار في الوفد الدائم لأفغانستان نصير فايق، ورئيس قسم الإعلام والمراسم في الوفد الدائم للمملكة محمد القاضي.
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