شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة التعديلات المقترحة على المكافآت والإعانات الطلابية والان نبدء بالتفاصيل

ناقش مديرو خدمات الطلاب في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، التعديلات المقترحة على نظام المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية في نظام نور.

وتطرق المديرون في لقائهم السابع الذي اختتموا أعماله أمس في الرياض، إلى نظام المقاصف المدرسية والإجراءات المالية المتعلقة بخدمات الطلاب ونظام المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية. وتناولت جلسات اليوم الأخير للملتقى الذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على مدى ثلاثة أيام، عرضا لـ«نظام المقاصف المدرسية في نظام نور»، قدمه عبد الله البداح من نظام نور، وورشتي عمل حول «أبرز متطلبات تطوير نظام المقاصف المدرسية على مستويات وزارة التعليم وإدارات التعليم والمدارس»، و«التعديلات المقترحة على نظام المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية في نظام نور»، قدمها مشرف نظام نور في الوزارة صلاح الفايز.

وتناولت ورقة عمل مقدمة في اللقاء لـ«الإجراءات المالية المتعلقة بالخدمات الطلابية»، قدمها مدير الشؤون المالية والإدارية في وزارة التعليم أبكر حكمي، نوقش من خلالها المالية والمشتريات ونظام فارس ومنصة وزارة المالية.