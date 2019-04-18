شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: «ذوي الاحتياجات» جزء لا يتجزأ من المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة أمس، مبادرة «الأولوية لهم» التي أطلقها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، وتهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ‏وكبار السن والأرامل، ‏مؤكدا سموه أن المستفيدين جزء لا يتجزأ من المجتمع ولهم الأولوية في تقديم الخدمات والاستفادة منها، ويستحقون منا كل الدعم والمساندة.

وشدد سموه خلال تدشينه المبادرة بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل وعدد من منسوبي فرع الوزارة على أن كلمة «فئة» لا يمكن أن تطلق على هؤلاء الأشخاص، باعتبارهم مميزين ويسهمون في تنمية الوطن ويقدمون جهوداً كبيرة لخدمة دينهم ووطنهم أسوة بغيرهم من المواطنين، مقدماً سموه الشكر لكافة منسوبي فرع الوزارة على جهودهم، ومتمنياً لهم التوفيق.

كما دشن سموه خلال اللقاء مشروع مبادرة قياس رضا المستفيدين من خدمات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، التي تستهدف 176.040 مستفيدا و2700 موظف على مستوى المنطقة الشرقية، من خلال تلقي آرائهم ومقترحاتهم وقياس مستوى الخدمة المقدمة لهم وتحسين الخدمات لتطويرها وتحقيق الجودة والكفاءة في الأداء وفق نتائج واقعية.

وأوضح المقبل أنه حرصاً من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية على تقديم الخدمات المتميزة للمستفيدين وتلبية احتياجاتهم وفق أهداف الوزارة المرتبطة برؤية المملكة 2030 لذلك أطلقت مبادرة «الأولوية لهم»، وتلقي آرائهم ومقترحاتهم وقياس مستوى الخدمة المقدمة لهم وتحسين الخدمات لتطويرها وتحقيق الجودة والكفاءة في الأداء وفق نتائج واقعية.

وأفاد بأنه تم تشكيل فريق عمل يقوم على إنهاء إجراءات العمل واستقبال الملاحظات والمقترحات وتحويلها إلى الإدارة المختصة لمعالجتها ضمن فترة زمنية محددة أو تحويلها إلى مشروع تحسين يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.