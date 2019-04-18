شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل «خدمة بياناتي» بمكتب وزارة البيئة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أقيمت صباح أمس الأول ورشة عمل بعنوان «خدمة بياناتي» والتي نظمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء بالتعاون مع فرع وزارة الخدمة المدنية بالأحساء وذلك بحضور مدير عام مكتب وزارة البيئة والزراعة بالأحساء المهندس خالد الحسيني ومدير فرع وزارة الخدمة المدنية بالأحساء ناجي الورثان وعدد من مدراء الإدارات والأقسام والتي تأتي لتحديث المعلومات المتعلقة بالموظفين ومطابقة بياناتهم في سجلات وزارة الخدمة المدنية.

وأوضح مدير فرع وزارة الخدمة المدنية بالأحساء ناجي الورثان في كلمته وجود تراكمات كبيرة من البيانات غير الدقيقة للموظفين مع جميع الوزارات بالدولة يتطلب من الجميع في هذه المرحلة أن نتعاون فيما بيننا لتصحيح تلك البيانات ومعلومات المنتسبين للجهات عموما ممن يخضعون لنظام الخدمة المدنية والتقاعد المدني وتوعيتهم بأهمية تحديث المعلومات المتعلقة بهم، مشيرا إلى أن نسبة 85 % من المعلومات للموظفين ناقصة أو خاطئة.

وفِي الختام قدم مدير عام مكتب وزارة البيئة والزراعة بالأحساء المهندس خالد الحسيني شكره وتقديره لفرع وزارة الخدمة المدنية على جهودهم المبذولة.