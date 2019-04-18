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وقّع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ومستشفيان بالخبر أمس الأول مذكرة تفاهم لتوطين 320 وظيفة طبية وفنية وإدارية بالمستشفيات خلال عام 2019. ووقع مذكرة التفاهم كل من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، والرئيس التنفيذي لمستشفى بالخبر د.أحمد القرزعي ومدير المستشفى الآخر محمد العمران وبحضور مدير إدارة التوطين بفرع الوزارة سلطان المطيري. وتأتي مذكرة التفاهم لحرص فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية وأمانة البرنامج على تحفيز التوطين في القطاع الصحي، وتنمية القوى العاملة الوطنية بحث الشركات على المبادرة بالتوطين وتوظيف أبناء وبنات الوطن والمساهمة في تحقيق الرؤية بتخفيض نسبة البطالة وفق رؤية المملكة 2030. يذكر أن نسبة البطالة بالمنطقة الشرقية انخفضت للربع الرابع لعام 2018 مقارنة بالربع السابق وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة في نشرة سوق العمل للهيئة العامة للإحصاء.

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