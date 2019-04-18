شكرا لقرائتكم خبر عن «جود الخيرية» تطلق مشروع «حقيبة التوحد» والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف الحقيبة إلى اكساب الطفل المهارات الاستقلالية والتعليمية عن طريق اللعب والوسائل المتوافرة بالحقيبة، والتسهيل على الأسرة من مشقة الوصول للوسائل المناسبة لطفل التوحد من خلال توفيرها وتدريبها على كيفية استخدامها، وزيادة التواصل بين الأم والطفل بإشراك الأسرة في العملية التعليمية.
وأشارت رئيسة مجلس إدارة جمعية جود الجوهرة المنقور إلى أن هذا المشروع امتداد لحرص الجمعية على تلمس احتياج المجتمع، وتحديدا أطفال التوحد، فقد تبنت حلم طالبات إحدى المدارس الأهلية، التي شاركت مُسبقا في مسابقة (جود المدارس) للمشاريع التطوعية، وفازت بالمركز الثالث في المسابقة لعام 2016.
وأضافت: إيمانا بأهمية هذا المشروع وفائدته فقد عقدنا الشراكة مع مؤسسة خيرية، والتي بدعمها السخي حولت الأماني إلى حقيقة على أرض الواقع.
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