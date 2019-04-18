شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية القطيف: استكمال كافة المشاريع التنموية في «التوبي» والان نبدء بالتفاصيل

تعهد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، باستكمال جميع المشاريع والخدمات التنموية في قرية التوبي، مؤكدا حرص البلدية على تنفيذ المشاريع وفق الخطة الموضوعة، مشددا على أن البلدية رسمت خطة لخدمة المواطنين تنفيذا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله».

ورحب أهالي التوبي برئيس البلدية ومرافقيه مبدين امتنانهم وسعادتهم لهذه الزيارة وثقتهم بجهود البلدية، داعين لاستمرار التواصل، شاكرين رئيس البلدية على الجهود التي بذلت من قبل البلدية في تطوير الطرق ومداخل البلدة، والخدمات البلدية الأخرى.

ووضع أهالي التوبي مطالبهم المتعلقة بالخدمات البلدية أمام الحسيني، خلال جولة قام بها برفقة عدد من مديري إدارات البلدية، أمس الأول بهدف الاطلاع على أهم الاحتياجات والاستماع لمطالب الأهالي الذين أثنوا على جهود البلدية في المشاريع التي تم تنفيذها.

وأكد الحسيني خلال الجولة الميدانية حرص البلدية على التواصل مع المواطن للوقوف على أهم الاحتياجات الملحة، مشيرا إلى أن البلدية تعمل على توثيق أواصر العلاقة المباشرة مع المواطن، وتعمل جاهدة على إعطاء الاهتمام اللازم لتطوير محافظة القطيف والقرى التابعة لها. واعدا خلال لقائه مع الأهالي بتسريع الخطى في ترجمة تلك المطالب على أرض الواقع، لافتا إلى أن البلدية تحرص على تنفيذ كافة المشاريع التنموية التي تعود على المواطن وتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات في تلك القرى.

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وطالب أهالي قرية التوبي رئيس البلدية بتسريع المشاريع الخاصة بالقرية، مؤكدين الحاجة الماسة لتنفيذها باعتبارها من المتطلبات الملحة في المرحلة الراهنة.

واستعرض الحسيني عدداً من الموضوعات وطلبات المواطنين واحتياجاتهم لتنمية البلدة، متعهداً ببذل الجهد في سبيل النهوض بمستوى الخدمات البلدية في محافظة القطيف والمدن والقرى التابعة لها، مبيناً أنه تم توجيه الإدارات المعنية بالبلدية بجميع الملاحظات وإدراج الأخرى ضمن المشروعات المستقبلية، التي كان أبرزها صيانة الشوارع، إنشاء حدائق، الاهتمام بإزالة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.

ونوه رئيس بلدية محافظة القطيف، بما تبذله القيادة الرشيدة من دعم ورعاية بالمواطنين في المحافظة بمتابعة متواصلة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، التي تؤكد مدى حرصهما على تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين، مشيداً بدور أمين أمانة المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير في تذليل جميع العقبات التي تواجه المواطنين.