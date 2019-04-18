شكرا لقرائتكم خبر عن «تغذية ذوي الإعاقة» في محاضرة بتأهيل الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أقام مركز التأهيل الشامل بالأحساء متمثلا بقسم التغذية بالتعاون مع جامعة الملك فيصل بالأحساء محاضرة توعوية تثقيفية بعنوان (التغذية السليمة لذوي الإعاقة) ألقتها د. سوزان طامي، بحضور مدير مركز التأهيل الشامل بالأحساء عبدالله المسعود ومديرة مركز تأهيل الإناث بالأحساء فاطمة اليعقوب، وبحضور عدد من موظفي وموظفات المركز؛ بهدف نشر الوعي الثقافي حول تغذية ذوي الإعاقة وتسليط الضوء على الطرق الصحيحة للإطعام لتطوير الخدمات الغذائية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بأساسيات التغذية العامة والتغذية العلاجية.

ويأتي ذلك انطلاقا من مبدأ الشراكات المجتمعية وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية ودعم التنمية الاجتماعية المستدامة وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي الختام، كرم مركز التأهيل الشامل بالأحساء د. سوزان طامي بشهادة شكر وتقدير على ما قدمته من جهود متميزة كان لها الأثر الإيجابي على الحاضرين.