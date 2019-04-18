شكرا لقرائتكم خبر عن «تغذية ذوي الإعاقة» في محاضرة بتأهيل الأحساء والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي ذلك انطلاقا من مبدأ الشراكات المجتمعية وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية ودعم التنمية الاجتماعية المستدامة وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي الختام، كرم مركز التأهيل الشامل بالأحساء د. سوزان طامي بشهادة شكر وتقدير على ما قدمته من جهود متميزة كان لها الأثر الإيجابي على الحاضرين.
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