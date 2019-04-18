شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ورئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي، في قصر اليمامة بالرياض أمس، توقيع اتفاقية ومذكرات تفاهم وتعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في مجال المشاورات السياسية، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومن الجانب العراقي وزير الخارجية محمد علي الحكيم.

كما تم توقيع برنامج اعتراف متبادل بشهادات المطابقة للمنتجات، وقعه من الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومن الجانب العراقي وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، وقعها من الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومن الجانب العراقي رئيس هيئة الاستثمار الوطني سامي الأعرجي، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين البلدين، وقعها من الجانب السعودي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومن الجانب العراقي وزير الزراعة الدكتور صالح بن حسين الحسيني، ومذكرة تفاهم في مجال الصناعة والثروة المعدنية، وقعها من الجانب السعودي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومن الجانب العراقي وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح الجبوري. وجرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز، وقعها من الجانب السعودي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومن الجانب العراقي وزير النفط ثامر الغضبان، ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة الكهربائية، وقعها من الجانب السعودي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومن الجانب العراقي وزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب، كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري، ومذكرة تفاهم لتنظيم عمليات الركاب ونقل البضائع على الطرق البرية، وقعها من الجانب السعودي وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، ومن الجانب العراقي وزير النقل المهندس عبدالله المالكي، ومذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية في العراق، ومذكرة تفاهم بين وزارة التعليم السعودية ووزارة التربية في العراق، وقعها من الجانب السعودي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومن الجانب العراقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي عبدالوهاب السهيل، ومذكرة تفاهم للتعاون الثقافي، وقعها من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ومن الجانب العراقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل. وتم توقيع برنامج تعاون فني، وقعه من الجانب السعودي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، ومن الجانب العراقي الوكيل الفني لوزارة التخطيط الدكتور ماهر حمادي جوهان. وجرى توقيع مذكرة تفاهم لدراسة جدوى الربط الكهربائي، وقعها من الجانب السعودي رئيس مجلس الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد السلطان، ومن الجانب العراقي وزير الكهرباء الدكتور لؤي حميد الخطيب.