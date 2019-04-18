شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بلندن للسعوديين: تجنبوا أماكن المظاهرات والان نبدء بالتفاصيل

دعت السفارة السعودية في لندن المواطنين السعوديين هناك إلى الحرص على اتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة، وتجنب أماكن التجمعات وتوخي الحيطة والحذر، تزامنا مع مظاهرات بالعاصمة البريطانية ينتظر أن تتواصل إلى نهاية الشهر الجاري. وقالت السفارة في تغريدة لها عبر «تويتر» أمس الأربعاء «نظرا لوجود مظاهرات في منطقة وسط لندن بشأن «تغير المناخ»، والتي من المقرر أن تستمر حتى تاريخ 28 /04 /2019م، تؤكد السفارة على ضرورة الحرص على اتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة بهذا الشأن وتجنب أماكن التجمعات وتوخي الحيطة والحذر».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة بلندن للسعوديين: تجنبوا أماكن المظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.