شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب حافلة تقل 17 راكبا «افتراضيا» والان نبدء بالتفاصيل
وتضمنت الفرضية وقوع حادث انقلاب باص يقل 17 شخصا، حيث تم إبلاغ العمليات في الجهات ذات العلاقة، وتم تفعيل خطة الاستجابة بتحريك الفرق الإسعافية والقيادة الميدانية والطبية للموقع، وإنشاء منطقة فرز طبي للحالات.
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهلال الأحمر بالمنطقة عماد الزهراني، أن الفرضية تلخصت في حالتي وفاة، و10 إصابات ما بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة تم نقلها لمستشفى الملك فهد بالباحة، والعيادات الشاملة، ومركز الظفير، التي رفعت الجاهزية والاستعداد لاستقبال جميع الحالات، فيما تم نقل حالتي وفاة من الموقع بالنقل غير الإسعافي، وعلاج 5 حالات بالموقع، وتقديم الدعم النفسي من الفرق التطوعية للهلال الأحمر للعاملين بالفرضية.
وفي نهاية الفرضية، عقدت جميع الفرق المشاركة اجتماعا جرى خلاله مناقشة السلبيات والعمل على تلافيها، والإيجابيات والعمل على تعزيزها؛ لرفع الأداء والجاهزية والاستجابة السريعة للفرق الإسعافية والقيادات.
كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب حافلة تقل 17 راكبا «افتراضيا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.