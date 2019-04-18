شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب حافلة تقل 17 راكبا «افتراضيا» والان نبدء بالتفاصيل

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة ‏الباحة أمس، فرضية لحادث انقلاب حافلة تقل 17 راكبا، وذلك على الطريق الدائري بالباحة، بمشاركة الدفاع المدني والشؤون الصحية والمرور والدوريات الأمنية والعيادات التخصصية لقوى الأمن وإدارة النقل.

وتضمنت الفرضية وقوع حادث انقلاب باص يقل 17 شخصا، حيث تم إبلاغ العمليات في الجهات ذات العلاقة، وتم تفعيل خطة الاستجابة بتحريك الفرق الإسعافية والقيادة الميدانية والطبية للموقع، وإنشاء منطقة فرز طبي للحالات.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهلال الأحمر بالمنطقة عماد الزهراني، أن الفرضية تلخصت في حالتي وفاة، و10 إصابات ما بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة تم نقلها لمستشفى الملك فهد بالباحة، والعيادات الشاملة، ومركز الظفير، التي رفعت الجاهزية والاستعداد لاستقبال جميع الحالات، فيما تم نقل حالتي وفاة من الموقع بالنقل غير الإسعافي، وعلاج 5 حالات بالموقع، وتقديم الدعم النفسي من الفرق التطوعية للهلال الأحمر للعاملين بالفرضية.

وفي نهاية الفرضية، عقدت جميع الفرق المشاركة اجتماعا جرى خلاله مناقشة السلبيات والعمل على تلافيها، والإيجابيات والعمل على تعزيزها؛ لرفع الأداء والجاهزية والاستجابة السريعة للفرق الإسعافية والقيادات.