شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج أول دفعة من «باحث» التمريضي والان نبدء بالتفاصيل
وفي نفس السياق، نفذت الإدارة العامة لشؤون التمريض بوزارة الصحة فعالية يوم البحث العلمي الثاني في تخصص التمريض، تضمنت جلستين علميتين، طرحت في الجلسة الأولى أبحاث تمريضية مختارة من المشاريع البحثية لبرنامج «باحث»، فيما عرضت الجلسة الثانية تجارب بحثية متميزة من الجامعات السعودية.
كما عرض مجموعة من الباحثين ملصقات علمية في مسابقة أطلقتها الإدارة العامة لشؤون التمريض في نسختها الثانية وفي نهاية الحفل أعلن عن الفائزين بأفضل ثلاثة ملصقات علمية.
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