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تخريج أول دفعة من «باحث» التمريضي

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احتفت الصحة بتخريج الدفعة الأولى من مشروع تنمية القدرات البحثية لدى الكوادر التمريضية «باحث 2018» الذي يعتبر من المشاريع التحسينية للكوادر التمريضية. وتهدف الصحة إلى تطوير الخدمات التمريضية من خلال الاعتماد على الأبحاث المحكمة التي تخضع لإشراف مباشر من قبل أكاديميين في تخصص التمريض، واستمر المشروع لمدة عام كامل تم خلاله عقد أربع ورش عمل للباحثين.

وفي نفس السياق، نفذت الإدارة العامة لشؤون التمريض بوزارة الصحة فعالية يوم البحث العلمي الثاني في تخصص التمريض، تضمنت جلستين علميتين، طرحت في الجلسة الأولى أبحاث تمريضية مختارة من المشاريع البحثية لبرنامج «باحث»، فيما عرضت الجلسة الثانية تجارب بحثية متميزة من الجامعات .

كما عرض مجموعة من الباحثين ملصقات علمية في مسابقة أطلقتها الإدارة العامة لشؤون التمريض في نسختها الثانية وفي نهاية الحفل أعلن عن الفائزين بأفضل ثلاثة ملصقات علمية.

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