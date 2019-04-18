شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط عصابة سرقة المحال والمنازل بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي لـ«اليوم» أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي والقبض على عناصره وعددهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورطهم في سرقة عدد من المحال التجارية والمنازل بمحافظة حفر الباطن. وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وقال: إن شرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وإن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
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