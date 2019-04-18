شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج لـ "اليوم": لا موانع أمام توطين صناعة «تجهيزات» الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الحج والعمرة د.صالح بنتن لـ«اليوم» عدم وجود موانع أمام توطين صناعة تجهيزات خدمة الحجاج للاستغناء عن جلب شركات من دول أخرى، مشيرا إلى أن هناك 50 شركة سعودية تعمل في هذا المجال وأن هذا لا يمنع في المستقبل من إنتاج الاحتياجات داخل المملكة.

وحول إمكانية تخصيص معاهد أو جامعة لتأهيل الكوادر للعمل في أعمال وزارة الحج، أفاد أن وزارة الحج لديها العديد من الاتفاقيات مع الجامعات بشأن الدورات والتخصصات التي يحتاجها العاملون في قطاع الحج والعمرة والتي تختلف تخصصاتها من عمل لآخر، مضيفا: إنه لا يمكن لأي شخص العمل في خدمة ضيوف الرحمن إلا بعد تأهيله للعمل في وزارة الحج سواء في كيفية التعامل مع الحجاج أو كيفية تقديم الخدمات لهم.

وكانت أعمال ملتقى ومعرض تجهيزات الحج برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، قد انطلقت أمس بحضور سمو نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز.

وشهد المعرض الذي ينظمه المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل، بإشراف من الوزارة، مشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات في عدد من المجالات الخدمية من أهمها النقلين الجوي والبري، والضيافة، والتموين، والخيام ومواد البناء، والطاقة، وخدمات الحجز، والفندقة، والاتصالات، فيما تستفيد منه نحو 200 شركة ومؤسسة من مقدمي الخدمة لحجاج الداخل والخارج ومكاتب الخدمة التابعة لها، إضافة إلى 200 مطبخ للإعاشة.

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ويهدف المعرض إلى رفع المنافسة بين مزودي الخدمات من مختلف المجالات للارتقاء بالخدمات التي تقدمها شركات ومؤسسات الحجاج من الداخل والخارج.

وأوضح وزير الحج والعمرة أن المعرض يعتبر الأول من نوعه الذي يقام في المملكة، فيما كان مقدمو الخدمة يشاركون كل عام في معارض خارج المملكة، مشيرا إلى أن الترتيب لإقامة المعرض لم يتجاوز أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث شاركت جميع القطاعات في تسهيل قدوم المشاركين، معتبرا هذه بداية لسلسلة ملتقيات قادمة لتطوير خدمة الحجاج، وأن الوزارة تعمل على برامج ومبادرات تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لتواكب تطلعات القيادة الرشيدة تجاه الخدمات لضيوف الرحمن.

وقال نائب وزير الحج والعمرة د.عبد الفتاح مشاط لـ«اليوم»: إن حجاج الداخل ينطبق عليهم نظام القادمين من خارج المملكة في ما يتعلق بتقديم الوجبات الجاهزة، حيث تم إنجاز العام الماضي 15% من الوجبات الجاهزة للحجاج ونتطلع لرفعها هذا العام إلى الضعف وفي العام القادم 45%؛ لأن تجهيزها يحتاج وقتا وجهدا وشركات متخصصة، مشيرا إلى أن وزارة الحج تحث القطاعات الحكومية العاملة في الحج على اعتماد الوجبات الجاهزة، وهناك بعض القطاعات بادرت في العام الماضي.

وحول متطلبات الوزراة من ملتقى ومعرض تجهيزات الحج، أفاد أن هذا المعرض يقام لأول مرة، وهنا نتطلع إلى أن يتم خلال المرحلة القادمة إيجاد مصانع سعودية لتجهيزات الحج وتوطين هذه الصناعة.