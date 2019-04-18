شكرا لقرائتكم خبر عن 14 متحدثاً يناقشون أبرز أمراض حديثي الولادة والان نبدء بالتفاصيل

عقد مستشفى القطيف المركزي أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالشرقية أمس الأربعاء الندوة الأولى لحديثي الولادة بقاعة الملك عبدالله الوطنية بالقديح، وهدفت الندوة إلى مناقشة أهم الأمراض التي يصاب بها حديثو الولادة، وطرح آخر الطرق العلاجية الحديثة لتقديم الرعاية الطبية التي تتوافق مع التوصيات العالمية والطب المبني على البراهين.

واستعرض في الندوة المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بـ (8) ساعات تعليمية (14) متحدثاً، محاضرات متنوعة صبت في مجال حديثي الولادة، وشارك فيها 6 مستشفيات بالشرقية تعنى بهذا الجانب وهي مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ومستشفى الولادة والأطفال بالأحساء، ومستشفى الجبيل العام، ومستشفى المانع العام بالأحساء، بالإضافة إلى مستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.

وأوضح المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور رياض الموسى، أن من العناوين التي تم طرحها في الندوة عناوين مختلفة كأمراض الجهاز التنفسي والتي تتحدث عن أهم العيوب الخلقية للرئة، علاج مرض الرئة المزمن، أجهزة التنفس الصناعي الحديثة، فيما تتطرق محاضرة أمراض القلب إلى علاج الوصلة الشريانية السالكة وأمراض القلب الحرجة والطارئة عند حديثي الولادة.

وقالت رئيسة اللجنة العلمية والتنظيمية استشارية أطفال حديثي الولادة الدكتورة مي آل حسن: إن الندوة استهدفت جميع الممارسين الصحيين من أطباء وتمريض والخدمات المساندة لها.