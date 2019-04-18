شكرا لقرائتكم خبر عن «بر الأحساء» تطلق حزمة برامج نوعية لشهر رمضان الكريم والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مدير الشراكات والإعلام بجمعية البر بالأحساء وليد البوسيف، أن الإدارة العامة للجمعية والمراكز التابعة لها بدأت في التحضير للبرامج والمشاريع التي سيتم تقديمها للمستفيدين والمحتاجين من أبناء المجتمع والجاليات خلال شهر رمضان المبارك، وتقديم خدمة نوعية متميزة تسهم في تحقيق أهداف تلك المشاريع، التي يأتي من أبرزها «مشروع إفطار صائم»، و«مشروع المواد الغذائية»، و«زكاة الفطر»، و«الكساء»، إضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى التي تنفذها الجمعية تلبية لاحتياجات مستفيديها.
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