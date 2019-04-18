تدشين فريق البر التطوعي بمركز تندحة وافتتاح معهد رؤية العصر

2019-04-18

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - تندحة

دشّن رئيس مركز تندحة الأستاذ سلمان سعيد آل كاسي مساء أمس، فريق البر التطوعي التابع لجمعية البر الخيرية، وافتتح معهد رؤية العصر، بحضور مدير الشرطة العقيد عوض السرحاني وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية.

وقدّم المُدرب المختص في التطوير والتنمية الأستاذ عبيد البرغش، دورة تدريبية بعنوان أثر العمل التطوعي على الفرد والمجتمع.

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بدأ الحفل بكلمة مدير جمعية البر، شكر خلالها القائمين على الجمعية والمنظمين للدورة، تلا ذلك كلمة رئيس المركز، ذكر خلالها سعادته الغامرة بكل ما شاهده وتعرف عليه عن قرب.

وفي ختام الحفل تم تكريم القائمين على الحفل والمشاركين في نجاح الحفل.