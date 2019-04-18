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2019-04-18 فيديو.. التحقيق في مشاجرة جدة متابعات الخليج 365 - جدة باشرت ‏الجهات الأمنية بمحافظة جدة، التحقيق في مقطع فيديو متداول يُظهر مشاجرة بين شابين ورجل مُسن وامرأة في جدة. Advertisements وكان أطراف المشاجرة قد ‏راجعوا مركز الشرطة ‏لتقييد محضر بالواقعة، ‏والتي أحدثت استياءً لمُرتادي التواصل الاجتماعي. وطالب متداولو المقطع‏ بإيقاع ‏العقوبات النظامية ضد المعتدين؛ وذلك لعدم احترام الأنظمة، وتعطيل الحركة المرورية، واستخدام الأيادي لحل الخلافات دون اللجوء إلى الجهات الأمنية.









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