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حادث مروري يغلق عقبة ضلع بعسير
متابعات الخليج 365 - عسير
تسبّب حادث مروري وقع مساء أمس الأربعاء، في إغلاق عقبة ضلع الرابطة بين منطقة عسير ومنطقة جازان، كما تسبب في تكدس السيارات وارتباك حركة المرور.
وأوضح المرور أن إغلاق عقبة ضلع سيستمر حتى الثالثة فجر اليوم الخميس، فيما بادر المرور على الفور لتنظيم حركة السير للسيارات المتكدسة في مدخل العقبة بمدينة أبها.
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