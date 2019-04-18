رئيس كوريا الشمالية يشرف على تجربة سلاح تكتيكي جديد

2019-04-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية: إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أشرف على تجربة نوع جديد من الأسلحة الموجهة التكتيكية يوم الأربعاء.

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وبحسب “رويترز” لم تصف الوكالة على وجه التحديد نوع السلاح لكن كلمة “تكتيكي” تُشير إلى أسلحة قصيرة المدى في مقابل الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي يُنظر إليها على أنها تُمثل تهديداً للولايات المتحدة.

وقالت الوكالة: إن الصاروخ مُزوّد “بنظام توجيه مُتميز” و”رأس حربية قوية”.

وأضافت أن هذه هي أول تجربة علنية لأسلحة منذ انعقاد القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي في هانوي في فبراير، والتي انتهت دون التوصل إلى اتفاق.