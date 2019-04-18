فيديو صادم.. شابان يعتديان بالضرب على رجل مُسن وامرأة في جدة

2019-04-18

متابعات الخليج 365 - جدة

أظهر مقطع فيديو متداول، مشاجرة عنيفة، وعراكاً بين شابين، ورجل مسن برفقته امرأة، حيث انهال الشابانِ عليهما بالضرب وسط الطريق، مما أثار حالة من الجدل والاستياء بين متداوليه.

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وقال بعض متداولي المقطع، إنّ المشاجرة وقعت على طريق الملك عبدالعزيز في مدينة جدة ظهر أمس الأربعاء، وإن الرجل المرافق للمرأة كبير في السن مقارنة بالشابين اللذين تشاجرا معه ومع المرأة التي ترافقه.

وندّد متداولو المقطع، بهذا السلوك من الشابين، واعتدائهما بهذا العنف على الرجل المُسن والمرأة، مُطالبين الجهات المعنية بالتدخل وضبط الشابين والتحقيق في الحادث.

يُذكر أنه لم يتسنّ بدقة لصحيفة “متابعات الخليج 365”، التحقق من توقيت أو مكان تصوير المقطع المتداول.