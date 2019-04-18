شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى من طلبة القوات الخاصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مساء اليوم، حفل تخريج الدفعة الأولى من طلبة القوات الخاصة للأمن والحماية، وذلك في كلية الملك فهد الأمنية بالرياض .

وكان في استقبال وزير الداخلية لدى وصوله مقر الحفل مدير الكلية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج وأركانات الكلية.

وفور وصول سموه عُزف السلام الملكي ، ثم استعرض حرس الشرف.

وبعد أن أخذ وزير الداخلية مكانه في المنصة الرئيسة بدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى مدير كلية الملك فهد الأمنية كلمة رحب فيها بسموه، مشيراً إلى أن هذه الرعاية تأتي تتويجاً للعاملين في هذه الكلية وحافزاً لأبناء هذا الوطن المخلصين من الخريجين الذين يتطلعون لهذا اليوم تحت رعاية سموه.

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وأكد أن الكلية تأخذ بتطورات العصر ومستجداته وتستشعر فيها عظيم المسؤولية والأمانة في إعداد وتخريج أجيال واعية تدين بالولاء والطاعة لقيادتها وبصدق الانتماء لوطنها وتتمتع بالقيم والمهارات والمعارف التي تعينها على تأدية أدوارها الأمنية بكل كفاءة واقتدار .

وبين مدير عام كلية الملك فهد الأمنيه أن عدد الخريجين بلغ 1176 خريجاً من الدفعة الأولى لطلبة القوات الخاصة للأمن والحماية.

إثر ذلك ألقى قائد طابور العرض العسكري الخريج عبدالرحمن بن سالم السلمي كلمة الخريجين عبروا فيها عن شكرهم وتقديرهم لسمو وزير الداخلية على رعايته لحفل تخرجهم، معاهدين الله عز وجل على الولاء والفداء والطاعة وتلبية النداء للذود عن وطننا الغالي.

بعد ذلك بدأ العرض العسكري والتشكيلات العسكرية، ثم أدى الخريجون قسم الولاء والطاعة.

إثر ذلك أعلنت النتيجة العامة للدورة، حيث كرم سمو وزير الداخلية أوائل الخريجين والسرايا الفائزة برايات التفوق، ثم تسلم سموه هديتين تذكاريتين بهذه المناسبة قدمهما مدير كلية الملك فهد الأمنية، وقائد القوات الخاصة للأمن والحماية العميد صالح بن محمد السويدان.

في ختام الحفل عُزف السلام الملكي.