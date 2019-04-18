شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي رئيس وزراء العراق ويعقدان جلسة مباحثات رسمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي الذي يزور المملكة حاليا.

وصافح دولة رئيس الوزراء العراقي أصحاب السمو والمعالي أعضاء الجانب السعودي، فيما صافح سمو ولي العهد أصحاب المعالي الوزراء أعضاء الوفد الرسمي العراقي.

وقد جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقات السعودية العراقية، وعدد من الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

بعد ذلك عقد سمو ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين.

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وفي بداية الجلسة رحب سمو ولي العهد برئيس الوزراء العراقي في بلده الثاني المملكة، منوها بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، فيما عبر رئيس الوزراء العراقي عن سعادته بزيارة المملكة ولقاءه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما جرى خلال الجلسة استعراض جهود التعاون المشترك في نطاق المجلس التنسيقي السعودي العراقي، وبحث مزيد من الفرص الواعدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر جلسة المباحثات الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، و الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، و الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، و الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، و وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، و وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، و وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير، و وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، و وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، و وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد الخطيب، و رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني، و المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، و المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، و محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الحربي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري.

كما حضر الجلسة من الجانب العراقي وزير النفط الأستاذ ثامر الغضبان، و وزير المالية الدكتور فؤاد محمد حسين، و وزير الخارجية الأستاذ محمد علي الحكيم، و وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، و وزير التجارة الدكتور محمد هاشم عبدالمجيد، و وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي عبدالوهاب السهيل، و وزير الزراعة الدكتور صالح حسين الحسني، و وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد رياض العبيدي، و وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري، و وزير الكهرباء الدكتور لؤي حميد الخطيب، و وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي المالكي.