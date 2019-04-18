السعودية | ولي العهد السعودي ورئيس وزراء العراق يبحثان مجالات التعاون بين البلدين

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي ورئيس وزراء العراق يبحثان مجالات التعاون بين البلدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الذي يزور السعودية حاليا. وقد جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقات السعودية العراقية، وعدد من الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك. Advertisements بعد ذلك عقد ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. كما جرى خلال الجلسة استعراض جهود التعاون المشترك في نطاق المجلس التنسيقي السعودي العراقي، وبحث مزيد من الفرص الواعدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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