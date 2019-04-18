، ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء العراق تعزيز العلاقات بين البلدَيْن الشقيقَيْن ،

محمد بن مسعود - الدمام - كما ناقشا مستجدات الأوضاع بالمنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قصر اليمامة بالرياض أمس عادل عبدالمهدي، رئيس وزراء جمهورية العراق، الذي يزور السعودية حاليًا.

وصافح رئيس الوزراء العراقي أعضاء الجانب السعودي، فيما صافح سمو ولي العهد أصحاب المعالي الوزراء أعضاء الوفد الرسمي العراقي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقات السعودية - العراقية، وعدد من الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

بعد ذلك عقد سمو ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدَي البلدَين.

وفي بداية الجلسة رحّب سمو ولي العهد برئيس الوزراء العراقي في بلده الثاني السعودية، ونوه بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين. فيما عبَّر رئيس الوزراء العراقي عن سعادته بزيارة السعودية، ولقائه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، وفرص تطويره، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما جرى خلال الجلسة استعراض جهود التعاون المشترك في نطاق المجلس التنسيقي السعودي - العراقي، وبحث مزيد من الفرص الواعدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر جلسة المباحثات الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف.

كما حضر الجلسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري.

وحضر أيضًا وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري.



كما حضر الجلسة من الجانب العراقي وزير النفط ثامر الغضبان، ووزير المالية الدكتور فؤاد محمد حسين، ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، ووزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، ووزير التجارة الدكتور محمد هاشم عبدالمجيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي عبدالوهاب السهيل، ووزير الزراعة الدكتور صالح حسين الحسني، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد رياض العبيدي، ووزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري، ووزير الكهرباء الدكتور لؤي حميد الخطيب، ووزير النقل المهندس عبدالله لعيبي المالكي.