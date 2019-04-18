، وزير خارجية قطر بلا أعراف دبلوماسية.. والسودان تصفعه بطرد من أراضيها ،

محمد بن مسعود - الدمام - مغردون وصفوها بـ"الفضيحة" مؤكدين: تنظيم الحمدين ظن أن الخرطوم عزبة لهم

بُخفي حنين، عاد الوفد القطري من العاصمة السودانية الخرطوم، إلى حيث أتى، حاملاً معه الخيبة والعار، بعدما رفضت السلطات السودانية استقباله، بداعي أنه خالف الأعراف الدبلوماسية، التي تتطلب التنسيق والاتفاق قبل الزيارة، وهذا ما لم يحدث.

وأجمع المغردون في مواقع التواصل الاجتماعي على وصف ما حدث للوفد القطري بـ"الفضيحة المدوية"، ليس لسبب سوى أن رئيس الوفد، ليس موظفًا عاديًا في الدبلوماسية القطرية، وإنما هو وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بشحمه ولحمه، الذي حمله الكثيرون تبعات هذه الفضيحة التي لحقت بالدبلوماسية القطرية. وأشاروا إلى أن قطر اعتقدت أن السودان "عزبة" تابعة للدوحة، يأتونها في أي وقت، دون سابق استئذان.

وكانت مصادر صحافية، نقلت عن مصدر سوداني، وصفته بـ"الرفيع" أن السلطات في الخرطوم رفضت، اليوم استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وذكرت المصادر نفسها أن عبد الرحمن وصل الخرطوم، لكنه غادر سريعًا، بعدما رفضت السلطات استقباله.

خبر بقاء الوفد القطري، في انتظار مقابلة السلطات السودانية وعودته خائبًا، انتشر كالنار في الهشيم، في وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي، ليحمل معه كمًا هائلاً من التعليقات الساخرة من الدبلوماسية القطرية والمسؤولين فيها، التي بدت ـ على حد وصفهم ـ وكأنها حديثة العهد بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية.

وبلغت الفضيحة القطرية، ذروتها، عندما استقبل رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلوا وعدد من المسؤولين، اليوم وفدًا مصريًا رفيع المستوى، مبعوثًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووصل الوفد المصري إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للوقوف على تطورات الأوضاع الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان الشقيق، ولتأكيد دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة، وذلك في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص مصر الدائم على دعم وتعزيز الاستقرار بالسودان.

وأكد المغردون أن الوفد القطري، لربما سعى إلى السيطرة على المجلس العسكري السوداني، وأن الوفد اعتقد ـ خطأً ـ أنه سيكون محل ترحاب من السلطات هناك، بيد أن المسؤولين السودانيين تنبهوا للأمر ـ على ما يبدو ـ، وأيقنوا خطط قطر، فردوا الصاع صاعين، ورفضوا استقبال الوفد القطري، وأعادوه مطأطئ الرؤوس.

وسخر المغردون من "الفضيحة القطرية"، وقال أحدهم، إن "وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، بدا وكأنه عُين في منصبه صباح اليوم، وبالتالي هو لا يملك أي خبرات"، مشيرًا إلى أن "ما حدث للوفد القطري، يبين بوضوح مكانة قطر وحجمها الطبيعي بين دول المنطقة والعالم".

وقال آخر، إن زيارة الوفد القطري إلى السودان في هذا التوقيت، ليست بريئة، وإنما تحمل خبثًا معروفًا عن تنظيم الحمدين، بمحاولة السيطرة المبكرة على السودان في هذه الظروف التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق حسن البشير، ومحاولة إغرائه ببعض المال، كي ينصاع لمطالب تنظيم الحمدين، ولكن مثل هذه اللعبة، لم تنطلِ على المجلس العسكري السوداني، الذي يدرك ما هي قطر، ومن يقف خلفها.