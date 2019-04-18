، "العاصمي": تفعيل التقنية والتحول الرقمي في التعليم أصبح اليوم ضروريًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد بالجوائز والأرقام المتقدمة التي حققها المعلم السعودي بالمنافسات الدولية

أكد نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، أن تفعيل التقنية والتحول الرقمي في التعليم وفي أساليبه وخرائطه واستخداماته واختباراته أصبح اليوم ضروريًا، وتعكسها بشكل إيجابي الأعمال التي يقوم بها المعلمون والمعلمات، والأفكار والإبداعات والابتكارات التي يطرحونها بين الحين والآخر.

جاء ذلك أثناء تدشينه أمس (الأربعاء) المنتدى السعودي الأول لتبادل الخبرات مع مايكروسوفت، نيابة عن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وأشاد الدكتور العاصمي بالجوائز والأرقام المتقدمة التي حققها المعلم السعودي في المنافسات الدولية، مبينًا أن هذا الملتقى يقدم أفضل التجارب والخبرات وورش العمل التي تثري، وتعمل على تطوير خبرات المعلمين والمعلمات.

وأوضح العاصمي أن هذا الملتقى يأتي في سياق الدورات التي تشهدها وزارة التعليم نحو تطوير برامجها وتطوير معلميها ومعلماتها، متقدمًا بالشكر لكل المعلمين والمعلمات الذين شاركوا، والذين فازوا، والذين حققوا جوائز عالمية، ونتائج متقدمة، متمنيًا لهم دوام التميز، وأن يكون الملتقى انطلاقة نحو التحول الرقمي لبرامج التعليم في المملكة العربية السعودية.

من جهة أخرى، أبان وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني، أن المنتدى يأتي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وهو نتائج الشراكة لدمج التقنية في التعليم، ولرفع مستوى التحصيل الدراسي.

وأشار إلى تدريب عدد كبير من المعلمين، واكتسابهم المهارات التقنية وفق الشراكة مع مايكروسوفت، إضافة إلى المشاركة أخيرًا في منتدى باريس الدولي، وفوز ثلاثة معلمين ومعلمات نظير التميز في أعمالهم المشاركة.

ونوه الدكتور الحيسوني بالمعرض المصاحب الذي يُقام على هامش المنتدى كأحد نتائج الاتفاقية، وما يتضمنه من نماذج رائعة من أعمال المعلمين والمعلمات التي تعزز من مستوى الطالب ورفع التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، في جميع التخصصات.