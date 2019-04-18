، "المعلمي" يبحث مع مندوبة أفغانستان الأممية الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ،

محمد بن مسعود - الدمام - هنأها بمنصبها المهم وأكد لها الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين

استقبل مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، أمس الأربعاء، المندوبة الدائمة لجمهورية أفغانستان الإسلامية المعينة حديثًا لدى الأمم المتحدة، عادلة رضا، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وهنأ "المعلمي" في بداية الاستقبال عادلة رضا بتوليها هذا المنصب المهم، متمنيًا لها النجاح والتوفيق في مهمتها، كما أكد الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وذلك بحضور المستشار في الوفد الدائم لأفغانستان نصير فايق، ورئيس قسم الإعلام والمراسم في الوفد الدائم للمملكة محمد القاضي.