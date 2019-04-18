، شاهد.. أمطار حائل تستنفر الجهات الأمنية بعد حوادث احتجاز وتجمعات مياه ،

محمد بن مسعود - الدمام - جرت إثرها بعض الشعاب مشكِّلة جداول جميلة نالت إعجاب المتنزهين

هطلت أمطار متفرقة على منطقة حائل منذ عصر أمس الأربعاء؛ وجرت إثرها بعض الشعاب مشكِّلة جداول جميلة، نالت إعجاب المتنزهين وهواة البر الذين رصدوا تلك المناظر عبر جوالاتهم، ونشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة، المقدم نافع الحربي، أن مدني حائل تابع تغيرات الأجواء التي شهدتها المنطقة، وصاحبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مدينة حائل ومحافظات السليمي وسميراء والشنان.

وأشار إلى أنه ورد عدد محدود من البلاغات عن حوادث احتجاز لمركبات، ومواقع لتجمعات المياه في بعض الأحياء، تعاملت معها فرق الدفاع المدني، ومررت البلاغات الأخرى لجهات الاختصاص.

وأهاب "الحربي" بالجميع لتوخي الحيطة، واتباع السبل الآمنة عند الرحلات البرية، وتجنب مجاورة الحُفر ومستنقعات المياه لتفادي حالات الغرق.

وأبان أن وادي الأديرع الذي يعبر وسط مدينة حائل يشهد حالة جريان بسيول منقولة في مستوى خفيف.. داعيًا إلى الابتعاد عن مجرى الوادي.

ومن جهتها، باشرت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها تصريف تجمعات مياه الأمطار والسيول في الأحياء وفي الأماكن العامة التي يرتادها المواطنون.

وكان أمين منطقة حائل، المهندس إبراهيم أبو راس، قد وجَّه الفِرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها لرصد تجمعات مياه الأمطار والسيول، ومعالجتها بشكل سريع.

ورصدت "الخليج 365" بعض المقاطع التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.