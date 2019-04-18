، شاهد.. أمطار حائل تستنفر الجهات الأمنية بعد حوادث احتجاز وتجمعات مياه ،

- 1/2
- 2/2
هطلت أمطار متفرقة على منطقة حائل منذ عصر أمس الأربعاء؛ وجرت إثرها بعض الشعاب مشكِّلة جداول جميلة، نالت إعجاب المتنزهين وهواة البر الذين رصدوا تلك المناظر عبر جوالاتهم، ونشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة، المقدم نافع الحربي، أن مدني حائل تابع تغيرات الأجواء التي شهدتها المنطقة، وصاحبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مدينة حائل ومحافظات السليمي وسميراء والشنان.
وأشار إلى أنه ورد عدد محدود من البلاغات عن حوادث احتجاز لمركبات، ومواقع لتجمعات المياه في بعض الأحياء، تعاملت معها فرق الدفاع المدني، ومررت البلاغات الأخرى لجهات الاختصاص.
وأهاب "الحربي" بالجميع لتوخي الحيطة، واتباع السبل الآمنة عند الرحلات البرية، وتجنب مجاورة الحُفر ومستنقعات المياه لتفادي حالات الغرق.
وأبان أن وادي الأديرع الذي يعبر وسط مدينة حائل يشهد حالة جريان بسيول منقولة في مستوى خفيف.. داعيًا إلى الابتعاد عن مجرى الوادي.
ومن جهتها، باشرت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها تصريف تجمعات مياه الأمطار والسيول في الأحياء وفي الأماكن العامة التي يرتادها المواطنون.
وكان أمين منطقة حائل، المهندس إبراهيم أبو راس، قد وجَّه الفِرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها لرصد تجمعات مياه الأمطار والسيول، ومعالجتها بشكل سريع.
ورصدت "الخليج 365" بعض المقاطع التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
شاهد.. أمطار حائل تستنفر الجهات الأمنية بعد حوادث احتجاز وتجمعات مياهخالد السليمي الخليج 365 2019-04-18
هطلت أمطار متفرقة على منطقة حائل منذ عصر أمس الأربعاء؛ وجرت إثرها بعض الشعاب مشكِّلة جداول جميلة، نالت إعجاب المتنزهين وهواة البر الذين رصدوا تلك المناظر عبر جوالاتهم، ونشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة، المقدم نافع الحربي، أن مدني حائل تابع تغيرات الأجواء التي شهدتها المنطقة، وصاحبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مدينة حائل ومحافظات السليمي وسميراء والشنان.
وأشار إلى أنه ورد عدد محدود من البلاغات عن حوادث احتجاز لمركبات، ومواقع لتجمعات المياه في بعض الأحياء، تعاملت معها فرق الدفاع المدني، ومررت البلاغات الأخرى لجهات الاختصاص.
وأهاب "الحربي" بالجميع لتوخي الحيطة، واتباع السبل الآمنة عند الرحلات البرية، وتجنب مجاورة الحُفر ومستنقعات المياه لتفادي حالات الغرق.
وأبان أن وادي الأديرع الذي يعبر وسط مدينة حائل يشهد حالة جريان بسيول منقولة في مستوى خفيف.. داعيًا إلى الابتعاد عن مجرى الوادي.
ومن جهتها، باشرت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها تصريف تجمعات مياه الأمطار والسيول في الأحياء وفي الأماكن العامة التي يرتادها المواطنون.
وكان أمين منطقة حائل، المهندس إبراهيم أبو راس، قد وجَّه الفِرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها لرصد تجمعات مياه الأمطار والسيول، ومعالجتها بشكل سريع.
ورصدت "الخليج 365" بعض المقاطع التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
18 إبريل 2019 - 13 شعبان 1440
01:48 AM
جرت إثرها بعض الشعاب مشكِّلة جداول جميلة نالت إعجاب المتنزهين
هطلت أمطار متفرقة على منطقة حائل منذ عصر أمس الأربعاء؛ وجرت إثرها بعض الشعاب مشكِّلة جداول جميلة، نالت إعجاب المتنزهين وهواة البر الذين رصدوا تلك المناظر عبر جوالاتهم، ونشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة، المقدم نافع الحربي، أن مدني حائل تابع تغيرات الأجواء التي شهدتها المنطقة، وصاحبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مدينة حائل ومحافظات السليمي وسميراء والشنان.
وأشار إلى أنه ورد عدد محدود من البلاغات عن حوادث احتجاز لمركبات، ومواقع لتجمعات المياه في بعض الأحياء، تعاملت معها فرق الدفاع المدني، ومررت البلاغات الأخرى لجهات الاختصاص.
وأهاب "الحربي" بالجميع لتوخي الحيطة، واتباع السبل الآمنة عند الرحلات البرية، وتجنب مجاورة الحُفر ومستنقعات المياه لتفادي حالات الغرق.
وأبان أن وادي الأديرع الذي يعبر وسط مدينة حائل يشهد حالة جريان بسيول منقولة في مستوى خفيف.. داعيًا إلى الابتعاد عن مجرى الوادي.
ومن جهتها، باشرت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها تصريف تجمعات مياه الأمطار والسيول في الأحياء وفي الأماكن العامة التي يرتادها المواطنون.
وكان أمين منطقة حائل، المهندس إبراهيم أبو راس، قد وجَّه الفِرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها لرصد تجمعات مياه الأمطار والسيول، ومعالجتها بشكل سريع.
ورصدت "الخليج 365" بعض المقاطع التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
، شاهد.. أمطار حائل تستنفر الجهات الأمنية بعد حوادث احتجاز وتجمعات مياه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أمطار حائل تستنفر الجهات الأمنية بعد حوادث احتجاز وتجمعات مياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.