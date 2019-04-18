، نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد صقر العصيمي ،

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نقل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لأسرة الشهيد وكيل رقيب صقر بن مقعد بن صقر العصيمي - رحمه الله - ، الذي استُشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعًا عن الدين والوطن.
وكان نائب أمير الرياض قد أجرى اتصالاً أمس بأسرة الفقيد أعرب فيه عن تعازيه ومواساته لهم، سائلاً الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويتقبله، مؤكدًا أن التضحية التي قام بها في ميادين الشرف والعزة دفاعًا عن دينه ووطنه محل تقدير واعتزاز الجميع، إضافة إلى الشرف والكرامة التي نالها.
وأعرب ذوو الشهيد عن شكرهم لنائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه ويديم عليها أمنها واستقرارها.
نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد صقر العصيميوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-18
نقل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لأسرة الشهيد وكيل رقيب صقر بن مقعد بن صقر العصيمي - رحمه الله - ، الذي استُشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعًا عن الدين والوطن.
وكان نائب أمير الرياض قد أجرى اتصالاً أمس بأسرة الفقيد أعرب فيه عن تعازيه ومواساته لهم، سائلاً الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويتقبله، مؤكدًا أن التضحية التي قام بها في ميادين الشرف والعزة دفاعًا عن دينه ووطنه محل تقدير واعتزاز الجميع، إضافة إلى الشرف والكرامة التي نالها.
وأعرب ذوو الشهيد عن شكرهم لنائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه ويديم عليها أمنها واستقرارها.
18 إبريل 2019 - 13 شعبان 1440
01:42 AM
مؤكدًا أن تضحيته دفاعًا عن دينه ووطنه محل تقدير واعتزاز الجميع
نقل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لأسرة الشهيد وكيل رقيب صقر بن مقعد بن صقر العصيمي - رحمه الله - ، الذي استُشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعًا عن الدين والوطن.
وكان نائب أمير الرياض قد أجرى اتصالاً أمس بأسرة الفقيد أعرب فيه عن تعازيه ومواساته لهم، سائلاً الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويتقبله، مؤكدًا أن التضحية التي قام بها في ميادين الشرف والعزة دفاعًا عن دينه ووطنه محل تقدير واعتزاز الجميع، إضافة إلى الشرف والكرامة التي نالها.
وأعرب ذوو الشهيد عن شكرهم لنائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه ويديم عليها أمنها واستقرارها.
، نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد صقر العصيمي ،
المصدر : الخليج 365
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