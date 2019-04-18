، "شرطة جدة" تحقق في مشاجرة بين 3 رجال وامرأة بطريق الملك عبدالعزيز ،

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فتحت شرطة محافظة جدة تحقيقًا حول واقعة شجار جماعي بين ثلاثة أشخاص وامرأة في طريق الملك عبدالعزيز.
وتناقلت منصات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت خلال الساعات الماضية مقطعًا لفيديو، يُظهر مشاجرة جماعية، طرفاها ثلاثة أشخاص وامرأة، وقعت أمس الأربعاء على طريق الملك عبدالعزيز.
وأثار المقطع استياء رواد المواقع من طريقة حل الخلافات في الأماكن العامة دون إبلاغ الجهات الأمنية، وتطبيق الأنظمة على أطراف النزاع، وحماية النفس؛ حتى لا تتطور تلك النزاعات إلى حوادث جنائية وخيمة.
وأكدت مصادر أمنية لـ"الخليج 365" أن المشاجرة وقعت نتيجة خلاف بين ثلاثة رجال وامرأة. وباشرت الجهات الأمنية موقع الخلاف، وحررت محضرًا بالواقعة، وتم تسليم جميع أطراف الشجار إلى مركز الشرطة لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.
"شرطة جدة" تحقق في مشاجرة بين 3 رجال وامرأة بطريق الملك عبدالعزيزهادي العصيمي الخليج 365 2019-04-18
فتحت شرطة محافظة جدة تحقيقًا حول واقعة شجار جماعي بين ثلاثة أشخاص وامرأة في طريق الملك عبدالعزيز.
وتناقلت منصات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت خلال الساعات الماضية مقطعًا لفيديو، يُظهر مشاجرة جماعية، طرفاها ثلاثة أشخاص وامرأة، وقعت أمس الأربعاء على طريق الملك عبدالعزيز.
وأثار المقطع استياء رواد المواقع من طريقة حل الخلافات في الأماكن العامة دون إبلاغ الجهات الأمنية، وتطبيق الأنظمة على أطراف النزاع، وحماية النفس؛ حتى لا تتطور تلك النزاعات إلى حوادث جنائية وخيمة.
وأكدت مصادر أمنية لـ"الخليج 365" أن المشاجرة وقعت نتيجة خلاف بين ثلاثة رجال وامرأة. وباشرت الجهات الأمنية موقع الخلاف، وحررت محضرًا بالواقعة، وتم تسليم جميع أطراف الشجار إلى مركز الشرطة لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.
18 إبريل 2019 - 13 شعبان 1440
01:41 AM
المقطع أثار استياء رواد التواصل في طريقة حل الخلافات بالأماكن العامة
فتحت شرطة محافظة جدة تحقيقًا حول واقعة شجار جماعي بين ثلاثة أشخاص وامرأة في طريق الملك عبدالعزيز.
وتناقلت منصات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت خلال الساعات الماضية مقطعًا لفيديو، يُظهر مشاجرة جماعية، طرفاها ثلاثة أشخاص وامرأة، وقعت أمس الأربعاء على طريق الملك عبدالعزيز.
وأثار المقطع استياء رواد المواقع من طريقة حل الخلافات في الأماكن العامة دون إبلاغ الجهات الأمنية، وتطبيق الأنظمة على أطراف النزاع، وحماية النفس؛ حتى لا تتطور تلك النزاعات إلى حوادث جنائية وخيمة.
وأكدت مصادر أمنية لـ"الخليج 365" أن المشاجرة وقعت نتيجة خلاف بين ثلاثة رجال وامرأة. وباشرت الجهات الأمنية موقع الخلاف، وحررت محضرًا بالواقعة، وتم تسليم جميع أطراف الشجار إلى مركز الشرطة لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.
، "شرطة جدة" تحقق في مشاجرة بين 3 رجال وامرأة بطريق الملك عبدالعزيز ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.