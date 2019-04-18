، "شرطة جدة" تحقق في مشاجرة بين 3 رجال وامرأة بطريق الملك عبدالعزيز ،

محمد بن مسعود - الدمام - المقطع أثار استياء رواد التواصل في طريقة حل الخلافات بالأماكن العامة

فتحت شرطة محافظة جدة تحقيقًا حول واقعة شجار جماعي بين ثلاثة أشخاص وامرأة في طريق الملك عبدالعزيز.

وتناقلت منصات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت خلال الساعات الماضية مقطعًا لفيديو، يُظهر مشاجرة جماعية، طرفاها ثلاثة أشخاص وامرأة، وقعت أمس الأربعاء على طريق الملك ‏عبدالعزيز.

وأثار المقطع استياء رواد المواقع من طريقة حل الخلافات في الأماكن العامة دون إبلاغ الجهات الأمنية، وتطبيق الأنظمة على أطراف النزاع، وحماية النفس؛ حتى لا تتطور تلك النزاعات إلى حوادث جنائية وخيمة.

وأكدت مصادر أمنية لـ"الخليج 365" أن المشاجرة وقعت نتيجة خلاف بين ثلاثة رجال وامرأة. وباشرت الجهات الأمنية موقع الخلاف، وحررت محضرًا بالواقعة، وتم تسليم جميع أطراف الشجار إلى مركز الشرطة لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.