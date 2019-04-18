محمد بن مسعود - الدمام - الأول يحصل على 6 ملايين والثاني 2.5 مليون دولار تختتم مساء اليوم الخميس منافسات النسخة الاستثنائية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) لكرة القدم بلقاء النهائي الذي يجمع الهلال السعودي ونظيره النجم الساحلي التونسي، حينما يلتقي الفريقان على أرض ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

ويسعى الفريقان للظفر باللقب الذي يحمل اسمًا غاليًا على كل العرب، بالإضافة إلى الجائزة المالية الكبيرة التي تبلغ 6 ملايين دولار لصاحب المركز الأول و2.5 مليون دولار لصاحب المركز الثاني.

عبر الهلال دور نصف النهائي عبر بوابة مواطنه الأهلي بركلات الترجيح 2/3، فيما جاء تأهل النجم عن طريق بوابة المريخ السوداني ( نتيجة مباراتي الذهاب والإياب).

ويسعى الهلال ( متصدر الدوري السعودي الاستثنائي) للظفر باللقب الثالث في سجل البطولات العربية، بينما يأمل النجم (الثالث في سلم ترتيب الدوري التونسي) تحقيق حلمه الأول، والإبقاء على الكأس تونسيًا، بعد أن كان اللقب الأخير من نصيب الترجي .

يعول الهلال في النهائي على هداف فريقه الفرنسي "قوميز" والبرازيلي "إدواردو" اللذان أحرزا 7 أهداف في البطولة، كما أن تعافي المصابين وأبرزهم عبدالله عطيف و"كاريلو" تدعم أوراق المدير الفني "زوران".

يُذكر أن 32 فريقًا عربيًا شاركوا في البطولة الحالية 2018-2019.

الليلة في العين .. الهلال السعودي والنجم التونسي وبينهما كأس زايد أحمد سرور الخليج 365 2019-04-18 تختتم مساء اليوم الخميس منافسات النسخة الاستثنائية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) لكرة القدم بلقاء النهائي الذي يجمع الهلال السعودي ونظيره النجم الساحلي التونسي، حينما يلتقي الفريقان على أرض ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

ويسعى الفريقان للظفر باللقب الذي يحمل اسمًا غاليًا على كل العرب، بالإضافة إلى الجائزة المالية الكبيرة التي تبلغ 6 ملايين دولار لصاحب المركز الأول و2.5 مليون دولار لصاحب المركز الثاني.

عبر الهلال دور نصف النهائي عبر بوابة مواطنه الأهلي بركلات الترجيح 2/3، فيما جاء تأهل النجم عن طريق بوابة المريخ السوداني ( نتيجة مباراتي الذهاب والإياب).

ويسعى الهلال ( متصدر الدوري السعودي الاستثنائي) للظفر باللقب الثالث في سجل البطولات العربية، بينما يأمل النجم (الثالث في سلم ترتيب الدوري التونسي) تحقيق حلمه الأول، والإبقاء على الكأس تونسيًا، بعد أن كان اللقب الأخير من نصيب الترجي .

يعول الهلال في النهائي على هداف فريقه الفرنسي "قوميز" والبرازيلي "إدواردو" اللذان أحرزا 7 أهداف في البطولة، كما أن تعافي المصابين وأبرزهم عبدالله عطيف و"كاريلو" تدعم أوراق المدير الفني "زوران".

يُذكر أن 32 فريقًا عربيًا شاركوا في البطولة الحالية 2018-2019. Advertisements 18 إبريل 2019 - 13 شعبان 1440 01:51 AM الأول يحصل على 6 ملايين والثاني 2.5 مليون دولار الأول يحصل على 6 ملايين والثاني 2.5 مليون دولار تختتم مساء اليوم الخميس منافسات النسخة الاستثنائية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) لكرة القدم بلقاء النهائي الذي يجمع الهلال السعودي ونظيره النجم الساحلي التونسي، حينما يلتقي الفريقان على أرض ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

ويسعى الفريقان للظفر باللقب الذي يحمل اسمًا غاليًا على كل العرب، بالإضافة إلى الجائزة المالية الكبيرة التي تبلغ 6 ملايين دولار لصاحب المركز الأول و2.5 مليون دولار لصاحب المركز الثاني.

عبر الهلال دور نصف النهائي عبر بوابة مواطنه الأهلي بركلات الترجيح 2/3، فيما جاء تأهل النجم عن طريق بوابة المريخ السوداني ( نتيجة مباراتي الذهاب والإياب).

ويسعى الهلال ( متصدر الدوري السعودي الاستثنائي) للظفر باللقب الثالث في سجل البطولات العربية، بينما يأمل النجم (الثالث في سلم ترتيب الدوري التونسي) تحقيق حلمه الأول، والإبقاء على الكأس تونسيًا، بعد أن كان اللقب الأخير من نصيب الترجي .

يعول الهلال في النهائي على هداف فريقه الفرنسي "قوميز" والبرازيلي "إدواردو" اللذان أحرزا 7 أهداف في البطولة، كما أن تعافي المصابين وأبرزهم عبدالله عطيف و"كاريلو" تدعم أوراق المدير الفني "زوران".

يُذكر أن 32 فريقًا عربيًا شاركوا في البطولة الحالية 2018-2019.

، الليلة في العين .. الهلال السعودي والنجم التونسي وبينهما كأس زايد ،

المصدر : الخليج 365

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