، الليلة في العين .. الهلال السعودي والنجم التونسي وبينهما كأس زايد ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تختتم مساء اليوم الخميس منافسات النسخة الاستثنائية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) لكرة القدم بلقاء النهائي الذي يجمع الهلال السعودي ونظيره النجم الساحلي التونسي، حينما يلتقي الفريقان على أرض ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.
ويسعى الفريقان للظفر باللقب الذي يحمل اسمًا غاليًا على كل العرب، بالإضافة إلى الجائزة المالية الكبيرة التي تبلغ 6 ملايين دولار لصاحب المركز الأول و2.5 مليون دولار لصاحب المركز الثاني.
عبر الهلال دور نصف النهائي عبر بوابة مواطنه الأهلي بركلات الترجيح 2/3، فيما جاء تأهل النجم عن طريق بوابة المريخ السوداني ( نتيجة مباراتي الذهاب والإياب).
ويسعى الهلال ( متصدر الدوري السعودي الاستثنائي) للظفر باللقب الثالث في سجل البطولات العربية، بينما يأمل النجم (الثالث في سلم ترتيب الدوري التونسي) تحقيق حلمه الأول، والإبقاء على الكأس تونسيًا، بعد أن كان اللقب الأخير من نصيب الترجي .
يعول الهلال في النهائي على هداف فريقه الفرنسي "قوميز" والبرازيلي "إدواردو" اللذان أحرزا 7 أهداف في البطولة، كما أن تعافي المصابين وأبرزهم عبدالله عطيف و"كاريلو" تدعم أوراق المدير الفني "زوران".
يُذكر أن 32 فريقًا عربيًا شاركوا في البطولة الحالية 2018-2019.
الليلة في العين .. الهلال السعودي والنجم التونسي وبينهما كأس زايدأحمد سرور الخليج 365 2019-04-18
تختتم مساء اليوم الخميس منافسات النسخة الاستثنائية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) لكرة القدم بلقاء النهائي الذي يجمع الهلال السعودي ونظيره النجم الساحلي التونسي، حينما يلتقي الفريقان على أرض ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.
ويسعى الفريقان للظفر باللقب الذي يحمل اسمًا غاليًا على كل العرب، بالإضافة إلى الجائزة المالية الكبيرة التي تبلغ 6 ملايين دولار لصاحب المركز الأول و2.5 مليون دولار لصاحب المركز الثاني.
عبر الهلال دور نصف النهائي عبر بوابة مواطنه الأهلي بركلات الترجيح 2/3، فيما جاء تأهل النجم عن طريق بوابة المريخ السوداني ( نتيجة مباراتي الذهاب والإياب).
ويسعى الهلال ( متصدر الدوري السعودي الاستثنائي) للظفر باللقب الثالث في سجل البطولات العربية، بينما يأمل النجم (الثالث في سلم ترتيب الدوري التونسي) تحقيق حلمه الأول، والإبقاء على الكأس تونسيًا، بعد أن كان اللقب الأخير من نصيب الترجي .
يعول الهلال في النهائي على هداف فريقه الفرنسي "قوميز" والبرازيلي "إدواردو" اللذان أحرزا 7 أهداف في البطولة، كما أن تعافي المصابين وأبرزهم عبدالله عطيف و"كاريلو" تدعم أوراق المدير الفني "زوران".
يُذكر أن 32 فريقًا عربيًا شاركوا في البطولة الحالية 2018-2019.
18 إبريل 2019 - 13 شعبان 1440
01:51 AM
الأول يحصل على 6 ملايين والثاني 2.5 مليون دولار
تختتم مساء اليوم الخميس منافسات النسخة الاستثنائية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) لكرة القدم بلقاء النهائي الذي يجمع الهلال السعودي ونظيره النجم الساحلي التونسي، حينما يلتقي الفريقان على أرض ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.
ويسعى الفريقان للظفر باللقب الذي يحمل اسمًا غاليًا على كل العرب، بالإضافة إلى الجائزة المالية الكبيرة التي تبلغ 6 ملايين دولار لصاحب المركز الأول و2.5 مليون دولار لصاحب المركز الثاني.
عبر الهلال دور نصف النهائي عبر بوابة مواطنه الأهلي بركلات الترجيح 2/3، فيما جاء تأهل النجم عن طريق بوابة المريخ السوداني ( نتيجة مباراتي الذهاب والإياب).
ويسعى الهلال ( متصدر الدوري السعودي الاستثنائي) للظفر باللقب الثالث في سجل البطولات العربية، بينما يأمل النجم (الثالث في سلم ترتيب الدوري التونسي) تحقيق حلمه الأول، والإبقاء على الكأس تونسيًا، بعد أن كان اللقب الأخير من نصيب الترجي .
يعول الهلال في النهائي على هداف فريقه الفرنسي "قوميز" والبرازيلي "إدواردو" اللذان أحرزا 7 أهداف في البطولة، كما أن تعافي المصابين وأبرزهم عبدالله عطيف و"كاريلو" تدعم أوراق المدير الفني "زوران".
يُذكر أن 32 فريقًا عربيًا شاركوا في البطولة الحالية 2018-2019.
، الليلة في العين .. الهلال السعودي والنجم التونسي وبينهما كأس زايد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة في العين .. الهلال السعودي والنجم التونسي وبينهما كأس زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.