، المتصدر والوصيف يفرطان في نقطتين بسباق الصدارة لدوري الدرجة الأولى ،

محمد بن مسعود - الدمام - التعادل حسم مباراتي "جدة وأبها" و"ضمك والأنصار" في ختام الجولة 33

اختتمت، أمس الأربعاء، منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بإقامة 5 مباريات جمعت جدة مع أبها، وضمك مع الأنصار، والجبلين مع الجيل، والعروبة مع الوشم، والنجوم مع العين.

وفي التفاصيل، حسم التعادل الإيجابي 3-3 مباراة جدة وأبها على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث سجل لجدة فيليبي نونيز وياسر الفهمي وعبدالرحيم الجيزاوي في الدقائق 1 و65 و90، فيما سجل لأبها الحاج باري وسميحان النابت "هدفين" في الدقائق 32 و56 و74.

وحافظ أبها على صدارته برصيد 61 نقطة، فيما ارتفع رصيد جدة لـ 46 نقطة في المركز السابع.

وكذلك حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة ضمك مع الأنصار، وسجل لضمك اللاعب محمد أحمد حسن في الدقيقة 65، فيما سجل نواف الشنيشي هدف الأنصار في الدقيقة 20.

ورفع ضمك رصيده لـ 60 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد الأنصار لـ 42 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبالنتيجة نفسها انتهت مباراة الجبلين مع الجيل، سجل للجبلين اللاعب يوري ميساس في الدقيقة 44 فيما سجل للجيل اللاعب يوسف عمر في الدقيقة 75.

ورفع الجبلين رصيده لـ 41 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما ارتفع رصيد الجيل لـ 47 نقطة في المركز السادس.

وتغلب الوشم على مضيفه العروبة بنتيجة 2-1، سجل للوشم كلٌ من كونستا أولسن وتركي السفياني في الدقيقتين 84 و90+4، فيما سجل للعروبة اللاعب ليستر ستيفان في الدقيقة 13.

وارتفع رصيد الوشم لـ 34 نقطة في المركز الثامن عشر فيما توقف رصيد العروبة عند 26 نقطة في المركز العشرين.

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة النجوم والعين، سجل للنجوم هيرمان كواو وعبدالله الخطيب في الدقيقتين 55 و81، فيما سجل للعين دابيلا واتاوا ودينق عبدولاي في الدقيقتين 36 و90+1.

ورفع النجوم رصيده لـ 42 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما ارتفع رصيد العين لـ 44 نقطة في المركز التاسع.