جدة: التحقيق مع متشاجري “مقطع طريق الملك عبدالعزيز”

تُحقق الجهات الأمنية بمحافظة جدة في مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة شارك بها ثلاثة رجال وفتاة، وأُشير إلى أنه وقع على طريق الملك عبدالعزيز صباح اليوم (الأربعاء).
وكشف مصدر أمني وفقًا ل«عكاظ»، أن أطراف الشجار راجعوا مركز الشرطة لتقييد محضر بالواقعة التي أثارت استياء مرتادي التواصل الاجتماعي، مطالبين بإيقاع العقوبات النظامية ضد المعتدين، وذلك لعدم احترام الأنظمة وتعطيل الحركة المرورية، واستخدام الأيدي لحل الخلافات دون اللجوء إلى الجهات الأمنية.
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