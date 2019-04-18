“الإحصاء”: معدل البطالة بين السعوديين 12.7%.. وهذه المناطق الأقل والأكثر تسجيلاً لمعدلات...

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقريرها عن سوق العمل في الربع الأخير من عام 2018، متضمناً معدل البطالة حسب تقديرات مسح القوى العاملة. وأوضح التقرير أن معدل البطالة لإجمالي السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) بلغ 12.7%، أما المعدل بالنسبة لإجمالي السكان غير السعوديين فبلغ 1.0%، ما يجعل إجمالي المعدل لجميع السكان من سعوديين ومقيمين 6.0%. وعلى سبيل التفصيل، فإن معدل البطالة بين الإناث السعوديات يبلغ 32.5% وبين الذكور السعوديين 6.6%، وبين الإناث غير السعوديات 22.6% وبين الذكور غير السعوديين 2.9%.

وبحسب المستوى التعليمي للسكان السعوديين ذكوراً وإناثاً، فإن معدل البطالة بين حاملي الشهادة الثانوية 10.4%، وبين حاملي الشهادة الجامعية 18.0%، وبين حاملي الماجستير والدبلوم العالي 4.2%، وبين حاملي الدكتوراه 3.3%. وبحسب المناطق الإدارية للسكان السعوديين ذكوراً وإناثاً، فإن أكثر المناطق تسجيلاً لمعدلات البطالة هي منطقة الجوف، حيث بلغت البطالة بين السكان 27.7% تليها منطقة المدينة المنورة بنسبة 22.4%، ثم منطقة جازان بنسبة 19.8%. أما المناطق الأقل تسجيلا لمعدلات البطالة بين السكان السعوديين ذكوراً وإناثاً، فهي المنطقة الشرقية بنسبة 7.1%، ثم منطقة الرياض بنسبة 11.1%، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 11.2%.